Soner Demirtaş, repesaj için mindere çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Soner Demirtaş yarın bronz madalya şansını devam ettirebilmek için repesaj müsabakasına çıkacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da devam eden Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nın yedinci gününde erkekler serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Soner Demirtaş çeyrek finalde 3-1 yenildiği Slovakyalı rakibi Mairbekovic Salkazanov’un finale çıkmasının ardından bronz madalya şansını devam ettirebilmek için repesaj müsabakası oynayacak. Demirtaş, repesajda Brezilyalı güreşçi Cesar Rego Alvan ve Japonyalı Daichi Takatani arasında yapılacak müsabakanın galibi ile mücadele edecek.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarın ayrıca 61 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Cavit Acar ve 97 kiloda Mücahit Çelik mindere çıkacak.



