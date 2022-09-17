Soner Demirtaş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. oldu

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Soner Demirtaş, İtalyan güreşçi Frank Chamizo Marquez’e 5-3 yenildi ve turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nın sekizinci gününde erkekler serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Soner Demirtaş bronz madalya maçında İtalyan Frank Chamizo Marquez ile karşı karşıya geldi. Müsabakada rakibine 5-3 mağlup olan Demirtaş, turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Bugün mindere çıkan milli güreşçi Süleyman Atlı, 61 kilo ikinci turunda Rumen Nikolai Okhlopkov ile yaptığı maçı teknik üstünlükle kazandı. Acar, çeyrek finalde ABD'li Seth Anthony Gross'a yenildi ve turnuvaya veda etti. 65 kiloda mücadele eden Cavit Acar ilk turda Fransız Arman Eloyan'ı yendi, ikinci turda ise Porto Riko'dan Sebastian Rivera'ya mağlup oldu.

Mücahit Çelik repesaj maçına çıkacak

97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik ise ilk turda Japon Takashi Ishiguro'yu mağlup etti. Çelik, ikinci turda Slovak Batyrbek Tsakulov'a kaybetti. Milli güreşçi rakibinin finale yükselmesiyle yarın repesajda mücadele etme hakkı kazandı. Mücahit yarın 97 kilo repesaj maçında Macar Vladislav Baitsaev ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Güreş Şampiyonası yarın serbest stil 61, 65 ve 97 kiloda yapılacak repesaj ve madalya müsabakalarıyla sona erecek.

İHA

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