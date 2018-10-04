Sonbahar manzarasıyla doğa yürüyüşü

Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip olan Kocaeli’ndeki 52 adet doğa yürüyüş parkurunun daha iyi tanınması ve halkın doğaya olan ilgisini arttırmak için gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Doğaya Yürüyoruz Kocaeli” projesi kapsamında yapılan doğa yürüyüşlerinin beşinci durağı Aytepe-Menekşe Yaylası doğa yürüyüş parkuru oldu. Kocaeli’nin yürüyüş parkurları, ülkenin dört bir yanından gelen doğa meraklılarını da ağırlıyor.

“Doğaya Yürüyoruz Kocaeli” projesi kapsamında düzenlenen Aytepe Menekşe yaylası parkurunda, doğaseverlere parkur hakkında verilen kısa bilginin ardından yürüyüşe başlandı. Aytepe’den başlayan yürüyüşte doğaseverler doğayla baş başa keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Parkur boyunca fauna ve flora gözlemi yaparak bitkiler ve hayvanlar hakkında bilgiler alan katılımcılar yürüyüşün yanı sıra Kocaeli’nin çeşitliliği hakkında da bilgi sahibi oldular. Yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşten sonra ilk molanın verildiği yeşillik alanda katılımcılar çay içip dinlendi. Eşsiz manzaraya sahip parkurda birçok katılımcı fotoğraf çekerek kalıcı bir hatıra bıraktı.

Yürüyüşün devamında 1.5 km'lik zorlu bir tırmanışın sonunda Beşkayalar Tabiat Parkına hakim bir tepe olan Şahin Tepesi’ne varıldı. Şahin Tepesi doğanın tam ortasında olan muazzam manzarasıyla doğaseverlerin gözdesi oldu. Doğanın içinde kuş cıvıltıları ve sonbaharın doğaya bıraktığı rengarenk manzarasıyla devam eden yürüyüşte, Kayın ağaçlarının arasındaki patikalardan yürünerek Menekşe Yaylası’nda son buldu. Yaylada verilen 1 saatlik molada katılımcılar yemeklerini yerken, eşsiz doğa manzarasının da tadını çıkardılar. Toplamda 12 kilometrelik yürüyüş parkurunun sonunda doğaseverler düzenli yapılan ‘Doğaya Yürüyoruz Kocaeli’ Projesi hakkındaki memnuniyetlerini dile getirdi.

Turizmin gelişmesine önem veren ve projeler uygulayan Büyükşehir Belediyesi bu tür projeleri özellikle destekliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Doğaya Yürüyoruz Kocaeli ' projesi kapsamında 52 adet yürüyüş parkurunu tanıtarak doğa turizmini geliştirmeyi amaçlıyor. Turizm ve doğa sporları açısından çok hareketli olan Kocaeli, bin 500 km uzunlukta 52 doğa yürüyüş parkurunu içerisinde barındırıyor.

İHA