Dj Sona olarak bilinen şampiyon gerçekten League of Legends evreninde eşi ve benzeri bulunmayan bir karakterdir. Kendisini ve savaşma stilini müziği ile gösteren bu şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları inceleyebilirsiniz.

Müzik Dehası Sona

Demacia'nın en büyük virtüözü ve telli etwahl konusunda bir deha olan Sona, sadece zarif akorları ve renkli aryalarıyla kendini anlatıyor. Her ne kadar nazik halleri onu soyluların göz bebeği yapsa da henüz bazı kimseler bu büyülü melodileri hiç tasvip etmiyor. Başkaları ile pek konuşmayan fakat yakın dostları tarafından bir şekilde anlaşılan Sona, her zaman iyi bir destek olmuştur. Armonilerini yalnızca yaralı arkadaşlarının acısını dindirmek için değil aynı zamanda kendisine düşman kesilen kimseleri katletmek için de kullanıyor.

Müzik Dehası Sona Oynanış Biçimi

Müzik dehası olan Dj Sona şampiyonu hem bir büyücü hem de destek karakteridir. Sona'nın pasif skili Baskın Akor, ultisi hariç 3 defa büyü kullandıktan sonra yaptığı ilk normal saldırı, ilave büyü hasarı verir. Ayrıca en son çaldığı şarkıya bağlı olarak ek bir etki daha kazanır.

Staccato: Fazladan %40 Hasar verir.

Diminuendo: Hedef 3 saniye boyunca %25 daha az hasar verir.

Tempo: Hedef 2 saniye boyunca %40 yavaşlar.

Klavyenizden Q ile aktif hale gelen yetenek Cesaret İlahisi, En yakınındaki iki rakibe büyü hasarı verir. Oluşturduğu hare, takım arkadaşlarının bir sonraki saldırısında 3 saniyeliğine fazladan büyü hasarı vermesini sağlar.

Baskın Akor – Staccato: Fazladan %40 Hasar verir.

Klavyenizden W ile aktif hale gelen yetenek Metanet Aryası, yakınındaki en yaralı dost şampiyonu iyileştirir. Oluşturduğu hare, takım arkadaşlarına 1.5 saniyeliğine gücünde bir kalkan verir. Sona’nın haresi 3 saniye sürer.

Baskın Akor – Diminuendo: Hedef 3 saniye boyunca %25 daha az hasar verir.

Klavyenizden E ile aktif hale gelen yetenek Sürat Şarkısı, 7 saniyeliğine hareket hızı kazandırır. Etrafında 3 saniyeliğine bir sürat haresi oluşturur. Hare bölgesi ile işaretlenen takım arkadaşları, 3 saniyeliğine hareket hızı kazanır.

Baskın Akor – Tempo: Hedef 2 saniye boyunca %40 yavaşlar.

Son olarak klavyenizden R ile aktif hale gelen yetenek Kreşendo, en güçlü akorunu çalarak, rakip şampiyonları sersemletir. Ayrıca karşısında dizilip, 1.5 saniye dans etmeye ve büyü hasarı almaya zorlar.

Müzik Dehası Sona S11 Rün Dizilimi

Dj Sona şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Aery'i Çağır

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik

Yaklaşan Fırtına

İlham

Peksimet Teslimatı

Sihirli Pabuçlar ve ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Müzik Dehası Sona S11 Yetenek Skilleri

Dj Sona şampiyonunun yetenek skill dağılımı;

Göz Alıcı Tüy: 2- 14- 15- 17- 18

Zarif Uçuş: 1- 4- 5- 8- 10

Savaş Dansı: 3- 7- 9- 12- 13

Seri Cazibe: 6- 11- 16

Müzik Dehası Sona S11 Counter Pickler

Dj Sona şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Blitzcrank

Draven

Leona

Miss Fortune

Thresh

Müzik Dehası Sona Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.

Hevesli Totemtaşı

Akan Su Asası

Kızgın Buhurdanlık

Mikael'in Kazanı

Gezgin Çizmesi

Kefaret

Müzik Dehası Sona Kostümleri

Dj Sona şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

İlham Perisi Kostümü

Pentakill Kostümü

Koro Kızı Kostümü

Guqin Kostümü

Arcade Kostümü

DJ Sona Kostümü

Müziğin Kalbi Kostümü

Uzay Serüveni Kostümü