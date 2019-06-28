Son yağlı antrenman

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - KORKUTELİ'nde kampta bulunan Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu ve ekibi, Kırkpınar güreşleri öncesinde son yağlı antrenmanını yaptı.

Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanlar, sabah saatlerinde 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda Antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde yağlı antrenman yaptı. Pehlivanlar hazır olduklarını göstermek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Bu yıl çok yoğun kamp geçirdiklerini söyleyen Başpehlivan Hasan Cengiz, "Kırkpınar'da iyi derece için yoğun bir kamp dönemi geçirdim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi.

Antrenör Kemal Yılmaz, “Korkuteli kampı sona erdi. Yarın ilçeden ayrılıyoruz. 18 günlük kampı tamamladık. Orhan Okulu, Tanju Gemici, Hasan Cengiz, Ali Altun, Ramazan Bircan ve diğer alt boylarda mücadele eden pehlivanlar çok güzel bir kamp geçirdi. Artık hedefimizde Tarihi Kırkpınar güreşleri var. İnşallah değişik boylarda 3 madalya hedefliyoruz. Amacımız Antalya'nın adını Türkiye'ye on binlerce kişiye ve dünyaya duyurabilmek" diye konuştu.

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