Son sözü Duplantis söyledi: 6.21!

Ersu Şaşma'nın yer aldığı finalde Duplantis 5.55'i 'es' geçti, 5.75'i atladı, 5.80'i 'es' geçti, sırasıyla 5.87'yi, 5.94'ü atladı. Ve çıta 6.00m'yi gösterince Duplantis artık tek başınaydı, rakipleri elenmişti. 6.00m'yi geçen 24 yaşındaki İsveçli, ardından şampiyona rekorunu 6.06'yla kırarak kariyerindeki ilk Dünya şampiyonluğunu elde etti. 2019'da altın madalyayı ABD'li Sam Kendricks'e kaptırmıştı.

İlk dünya şampiyonluğunu dünya rekoruyla süsledi

Mondo tabii ki, dünya arenasında elde ettiği ilk altın madalyasını şampiyona rekoruyla kutlayamazdı. O yüzden çıtayı 6.21m'ye çıkardı. İlk hakkında başarısız oldu. Arada bayrak finallerinin yapılması beklendi. Ve 2022Dünya Şampiyonası'nın son yarışının kapanışını Duplantis yapacaktı. Tüm stadyum ona moral vermek için alkış tutuyordu. Duplantis atlayışını yaptı ve 6.21m’yi geçerek 5. kez dünya rekorunu kırarken, 1 santimetre daha geliştirmeyi başardı. En son mart ayında Belgrad'da 6.20m'yi geçmişti. Mondo'nun ayrıca bu performansı dünyanın en büyük gelişimi olarak da tarihe geçmeye hazırlanıyor. Buba 1984-1985'te rekoru 5,94'ten 6,00'ya çıkartırken Mondo ise çıtayı 6,16'dan 6,21'e kadar yükseltti