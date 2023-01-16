Son şampiyon Rafael Nadal galibiyetle başladı

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ilk tur maçları başladı. 2022'de şampiyonluğa ulaştığı turnuvada Rafael Nadal, bu sene ilk turda Britanyalı Jack Draper'la karşılaştı. Rakibini 7-5, 2-6, 6-4 ve 6-1'lik 4 set sonunda mağlup eden İspanyol raket, adını bir üst tura yazdırdı.

Rafael Nadal, ikinci turda Mackenzie McDonald'la karşı karşıya gelecek. İlk tur maçında Mackenzie McDonald, rakibi Brandon Nakashima'yı 5 set sonunda 3-2'yle mağlup etmişti.

"Zaferle döndüğüm için mutluyum"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rafael Nadal, turnuvaya kazanarak başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

İspanyol tenisçi açıklamasında, "Buraya zaferle döndüğüm için mutluyum. Son altı ayda yaşadıklarıma bakarsak çok olumlu bir başlangıç oldu. Son yıllardaki fiziksel performansıma göre daha zayıfım." ifadelerini kullandı.

Nadal, rakibi Draper'la ilgiliyse, "Potansiyeli var ve gelecekte, Avustralya'da onun iyi sonuçlar elde ettiğini göreceğiz." dedi.

(NTV Spor)