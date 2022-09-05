Son şampiyon Daniil Medvedev elendi

Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta dünya klasmanının 1 numarası Daniil Medvedev, 23 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Avustralyalı Nick Kyrgios'a 7-6, 3-6, 6-3 ve 6-2’lik setlerle 3-1 yenildi.

Şu ana kadarki maçların ardından çeyrek finalde Nick Kyrgios ile Karen Khachanov ve Matteo Berrettini ile de Casper Ruud eşleşmiş oldu.

Tek kadınlarda Ons Jabeur, 18 numaralı seribaşı Rus Veronika Kudermetova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek tur atladı.

Coco Gauff ise Shuai Zhang'ı 7-5'lik setlerle geçerek ilk kez çeyrek finale yükseldi.