Son şampiyon Başakşehir transferde büyük oynuyor

Ligi zirvede bitirip tarihe geçen, ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Başakşehir, transferde de büyük oynuyor. Şimdiye kadar sessizliğini koruyan Turuncu-Lacivertliler, bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Özellikle savunmanın göbeği ve forvet hattı üzerinde duran İstanbul ekibi, hedeflediği isimleri imza aşamasına getirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda listeye giren St. Etienne’nin yıldızı Wahbi Khazri’yle görüşmelerde sona gelindi. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla söz kesildi. Fransız kulübüyle bonservis pazarlıkları kısa süre içerisinde çözüme kavuşacak.

Birkaç güne imza yolda

Başakşehir stopere Avrupa futbolunun deneyimli isimlerinden birini getiriyor. İtalya’nın köklü kulübü Lazio ile 1 yıl kontratı kalan ve adı Fenerbahçe’yle de anılan Angola’lı savunma oyuncusu Bastos için İstanbul ekibi devreye girdi ve büyük aşama kaydetti. Transferin birkaç güne kadar sonuçlanmasına kesin gözle bakılıyor.