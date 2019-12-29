Son kurban Stephan Tomas!

Antalyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz’la yollar ayrıldıktan sonra takımın başına Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas getirilmişti. Genç teknik adam, uzun süre Okan Buruk’un yardımcılığını yaptıktan sonra ilk hocalık deneyimine Antalya’da soyundu. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Kırmızı- Beyazlılar’ın başında çıktığı kritik maçtan 3 puan çıkaramayan Tomas’ın performansı hayal kırıklığı yarattı. Akdeniz ekibinde bu kabus serinin ardından genç hocayla yolların ayrılmasına karar verildi. Tomas’la sıcağı sıcağına bugün bir araya gelmesi beklenen yönetimin kararı hocaya bildireceği öğrenildi.

Aybaba ve Bakkal!

Devre arasında sezonun ikinci yarısına yeni bir teknik adamla hazırlanacak olan Akdeniz ekibinde adayların da belli olduğu bildirildi. Samet Aybaba ve Mesut Bakkal’la görüşecek olan Güney temsilcisinde birkaç güne kadar takımın başına geçecek olan yeni hocanın belli olması bekleniyor.

5 önemli ismi getirmedi!

Tomas maç öncesi Aatif, Diego ve Serdar Özkan’ı kadroya almamıştı. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Tomas, takımda banko olarak gösterilen 3 oyuncuyu kadroya almamasının nedenini futbolculara açıklamadı. Antalya’da kalan yıldızların, neden kadro dışı kaldıklarını bilmedikleri öğrenildi. Ayrıca kaleci Ferhat ve sol bek Eren de Antalya’da kaldı.

Ömer Necati Albayrak