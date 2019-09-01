Son Kartal Elneny

Siyah-Beyazlılar, önceki gece İstanbul’a getirdiği Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny’nin transferini dün resmen duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, “Beşiktaş’ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny’ye, ’Beşiktaş ailesine hoş geldin’ der, başarılar dileriz” denildi.

Anlaşmanın duyrulmasının ardından formayı giyen Elneny, Kartal pozu verdi. Arsenal’den bedelsiz kiralanan ve sözleşmesinde 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli oyuncu da sosyal medya hesaplarından ilk açıklamalarını yaptı. Elneny, “Türk devi Beşiktaş’a katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Süper Lig ve Avrupa Ligi’ndeki hedeflerimize ulaşmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.