Son Kartal Atakan Üner

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, Altınordu’dan Atakan Üner ile 3 yıllığına anlaştı. Kara Kartal’ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu’ya 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Altınordu’da 34 maça çıkıp 4 gol ve 8 asistle oynamıştı.