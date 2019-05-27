Son karar Adem Ljajic

Beşiktaş Yönetimi hoca arayışının yanında elindeki oyuncuları tutmak için de planlar yapmaya başladı.

Başarılı bir sezonu geride bırakarak kendini ispatlayan Ljajic’in yanında devre arasında gelmesine rağmen bulduğu az sayıda şansı iyi değerlendiren Kagawa’yla yola devam etmek isteyen idareciler, hem maddi sıkıntı hem de Japon yıldızın sakatlığı nedeniyle, tercihini Ljajic’ten yana kullanacak. Sırp futbolcunun 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini 36 ayda ödeyecek olan yönetim, Kagawa’dan vazgeçmek zorunda kaldı.

Japonya’dan sponsorun bulunamaması nedeniyle Kagawa’da riske girmek istemeyen Beşiktaşlı idareciler, bu oyuncunun yerine yerli ya da yabancı isimler üzerinde duracak.

Öte yandan Kagawa, “Şampiyonluğu kaçırdığımız için üzgünüm, takıma istediğim kadar katkı veremedim. Türkiye’deki taraftarlar her zaman benim hafızalarımda yer alacak” mesajıyla veda etti.

(Milliyet)