Son iki maçı ertelenen Tottenham Hotspur, Leicester City deplasmanında

Covid 19 salgını nedeniyle son iki maçı ertelenen daha sonra antrenman sahası kapatılan Tottenham Hotspur, deplasmanda Leicester City'nin konuğu olacak.

Ev sahibi takımda Ricardo Pereira, Wesley Fofana, James Justin, misafir takımda ise Giovani Lo Celso, Cristian Romero sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Leicester City ligde Newcastle United'ı 4-0 yenerek 3 puan hasretine son verdi. Tottenham Hotspur ise ligde oynadığı son 3 maçta 9 puan topladı.

Oran Analizi

Leicester City için ilk yarı 1.5 üst oranı 2.25 olduğunda toplam 7 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt, Tottenham Hotspur için ilk yarı 1.5 üst oranı 2.25 olduğunda toplam 9 maçın %89 kısmı ilk yarı 1.5 alt bitti.