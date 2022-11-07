Son hali görenleri şoke etmişti! Dün akşam ilk golünü attı

İtalya Serie A'nın yıldız golcüsü 34 yaşındaki Josip Ilicic'in son 2 yıldaki değişimi gündem olmuştu. Eşi tarafından aldatıldığı iddia edilen ve depresyona giren Ilicic, yeni takımı Maribor'daki kariyerine golle başladı.





SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Josip Ilicic, 2017'de 6.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atalanta'ya transfer olmuştu. 31 Ağustos'ta Ilicic, İtalyan ekibiyle anlaşarak yollarını ayırdı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilen Ilicic için Galatasaray da devreye girmişti

Ilicic'in Atalanta'daki en güzel anları

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Josip Ilicic, Ağustos ayında İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini feshetti. Ünlü futbolcu girdiği depresyon nedeniyle bir süre kadro dışı kalmıştı. Josip Ilicic'in psikolojisinin eşinin kendisini aldatması sonucunda bozulduğu iddia edilmişti. Ancak Ilicic bu iddiaları yalanlamıştı.

ALDATMA İDDİASI

Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladığı iddia edilmişti. Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar giden bir depresyona girdiğinin altı çizildi. Josip Ilicic ise bu iddialara, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak yanıt vermişti.

KİLO ALDI, SAÇLARI BEYAZLADI

Bu olay sonrası futboldan uzaklaşan, 2 yıl içinde eski fit halinden eser kalmayan ve bir hayli kilo aldığı gözlenen Sloven futbolcunun saçlarının beyazladığı da dikkatlerden kaçmadı.





İLK MAÇTA İLK GOLÜNÜ ATTI

34 yaşındaki forvet, Ekim ayı başında eski takımı Maribor'a dönmüştü. 9 Ocak'tan bu yana ilk kez dün akşam yeni takımı Maribor formasıyla ilk maçına çıkan tecrübeli golcü, 5-1 biten maçta takımının 5. golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Ilicic, kendi kazandırdığı penaltıyı golle sonuçlandırdı.

2019-2020 YILINDA PATLAMA YAPTI

Kariyeri boyunca 494 maça çıkan Ilicic 140 gol 86 asist yaptı. Özellikle 2019-2020 sezonunda patlama yapan Sloven golcü, Atalanta ile çıktığı 34 maçta 21 gol 9 asist üretti. Bir sonraki sezon 38 maça çıkan yıldız isim 7 gol 11 asist üretti. 2020-2021 sezonunda ise büyük düşüş yaşayan Ilicic 24 maçta 4 gol 5 asist üretti.





AĞIR DEPRESYON TANISI

Sloven millî futbolcu Josip İlicic, 29 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Bonifika kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Interblock, Maribor, Palermo, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinde oynadı. Josip ile eşi Tina Polovina tanışma hikayesi 11 yıl öncesine dayanıyor. Beraberlikleri 2009 yılında başlayan çift, antrenman yaptıkları tesiste tanıştı. Josip İlicic gibi Spor geçmişi bulunan Tina Polovina bir atlet. Çiftin Sofya-Victoria adında iki çocuğu var. Özel hayatında yaşadığı buhrandan sonra Josip İlicic'e ağır depresyon tanısı kondu.