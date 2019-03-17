Son haftaların yıldızı Feghouli yine sahne adı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Bursaspor maçında attığı golle ligde 7., toplamda ise 9. kez gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu 4 de asiste imza attı.

17 Mart 2019, Pazar 22:04
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Son haftaların yıldızı Feghouli yine sahne adı

Galatasaray'da başarılı futbolcu Sofiane Feghouli, son haftalarda hücumda etkili bir grafik çiziyor. Feghouli son olarak Bursa deplasmanında sahneye çıktı. Mücadele 2-2 devam ederken 62. dakikada uzaktan iyi bir vuruş yapan Cezayirli futbolcu, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Feghouli attığı bu golle Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 1'er gol atan 29 yaşındaki futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 9'a çıkardı. 

Müsabakaya 11'de başlayan Feghouli 90 dakika sahada kaldı. 

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