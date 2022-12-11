Son gülen Arjantin

Katar'da Arjantin ile Hollanda arasındaki yarı finale çıkma mücadelesi, her anıyla adeta bir gerilim filmini andırıyordu. İki takım 2014'te Cüneyt Çakır'ın yönettiği Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşmış ve Tangocular, golsüz sona eren kapışmanın sonunda rakibini penaltılarda 4-2 yenerek elemişti. 8 yıl önceki karşılaşmanın bir bakıma rövanşı niteliğindeki maçta tansiyon yüksekti. Arjantin, Molina ve Messi (pen.) ile 2-0 öne geçtikten sonra Portakallar, oyuna sonradan giren Beşiktaşlı Weghorst'un 2 golüyle maça tutundu. Weghorst son golü, 90+11'de attı. Ancak penaltılarda Lionel Messi önderliğindeki Güney Amerika temsilcisi, 4-3 ile adını son 4 arasına yazdırmayı başardı.

'İki uzunla topu şişirdi'

Kavgaların eksik olmadığı mücadelede Messi'nin hedefinde Portakallar'ın hocası Louis van Gaal vardı. Van Gaal'in, "Messi'yi nasıl durduracağımıza bir cevap bulmak, o kadar da zor değil. Geçişleri bloke edip kapatın. Bunun çok da problem yarattığını sanmıyorum" sözleri, 35 yaşındaki süperstarı çok kızdırdı. Messi, golünü attıktan sonra van Gaal'in önünde sevindi ve galibiyet sonrası da yine onun yanına gidip, bir şeyler söyledi. Weghorst'la da kapışan ve maçın en iyi oyuncusu seçilen Messi, "Van Gaal iyi top oynadıklarını söylemiş ama sadece oyuna iki uzun alıp, topu şişirdi. Arjantin'e saygısızlık yaptığını düşünüyorum" diye konuştu. Kaleci Emiliano Martinez de "Van Gaal, penaltılarda avantajlı olacaklarını söylemişti. Şimdi çenesini kapatabilir" dedi.

Arjantin-Hollanda arasındaki olaylı çeyrek final maçının hakemi Antonio Mateu Lahoz, 1'i kırmızı olmak üzere toplamda 17 kart çıkartarak, bir Dünya Kupası mücadelesinde en çok kart çıkaran hakem olarak tarihe geçti. Lahoz'un yönetimi, Lionel Messi'nin tepkisine neden oldu. Messi, "Herkes neler olduğunu gördü. Hakem hakkında konuşursam ceza alabilirim. FIFA'nın, bu hakeme bu seviyedeki maçları vermemesi gerekiyor" yorumunu yaptı.

Messi yanıyor

Kariyerindeki 5. Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, Arjantin formasıyla en formdaki turnuvasını geçiriyor. Messi, 9 kez maçın en iyi oyuncusu seçilirken, bu kategoride Cristiano Ronaldo'nun (7) önünde zirvede yer alıyor. Messi, Katar'da rakip fileleri 4 kez salladı ve 2 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu yıl ülkesinin yanı sıra PSG adına toplamda çıktığı 49 mücadelede 32 kez ağları salladı ve 29 da gol pası verdi.