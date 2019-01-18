Son gözde Feghouli! Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk teklif!

Araplar’ın Galatasaray’daki son gözdesi Feghouli. Sezon başında Gomis’i satın alan Al Hilal kulübünün, bu kez de Feghouli için Cim Bom’un kapısını çalacağı ve 6 milyon Euro teklif edeceği öne sürüldü.

18 Ocak 2019, Cuma 05:52
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Son gözde Feghouli! Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk teklif!

Cim Bom’da bu kez de Feghouli tehlikesi yaşanıyor... Cezayirli yıldızı, sezon başında 6 milyon Euro ödeyerek Bafetimbi Gomis’i satın alan Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’in istediği öne sürüldü. Hatta Araplar’ın, Galatasaray’a 6 milyon Euro’luk bir teklif yapacağı, Feghouli’nin menaceriyle de bir görüşme yapıldığı iddia ediliyor.

Eğer resmi teklif gelirse, yönetim yine Fatih Terim’e danışacak. Transferdeki son sözü tecrübeli hoca söyleyecek. Sarı- Kırmızılı kulüpten senelik 3 milyon 850 bin Euro kazanan Feghouli, bir süre önce Galatasaray’da kalmak istediğini açıklamıştı. Ancak Al Hilal’ın, kafa karıştıracak türden bir teklif yaptığı ifade ediliyor.

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