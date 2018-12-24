Son durak Aslantepe

Tamer Tuna yönetimindeyken düşme adaylarından biri haline gelen Sivasspor’da kariyerinde ilk teknik adamlık deneyimi için takımın başına getirilen Hakan Keleş tek kelimeyle camiayı diriltti. 5 maçta topladığı 13 puanla Türk Telekom’a geldi.

Genç hoca, galibiyetle ayrılmayı başardığı Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarındaki futbollarıyla herkesi büyülemişti. ‘Bu seri Galatasaray karşısında devam eder mi?’ sorusunun cevabını adeta herkes merak ediyordu.

Yiğidolar, yine etkiliydi. Özellikle Robinho ve Douglas mest etti. Ancak bu performans ligin en zorlu deplasmanından puanla ayrılmaya yetmedi. Bu sonuçla devreyi 24 puanla 9. sırada bitiren Sivasspor, ikinci yarıda çıtayı yükseltebilmek adına umutlandı.