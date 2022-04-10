Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’ndan üç podyum birden

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nda İspanya’daki Aragon Pisti’ndeki sezonun ikinci yarışında da podyumda yer aldı. Hafta sonunun ilk yarışında üçüncü olan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta da iyi bir performans ortaya koyarak bir kez daha damalı bayrağı üçüncü sırada gören isim oldu.

Bir sonraki durak Hollanda

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun üçüncü sıradan başladığı ilk hafta sonunun ikinci yarışında heyecan dolu anlar yaşandı. Michael Rinaldi’yle üçüncülük mücadelesi veren Razgatlıoğlu, bitime üç tur kala rakibini geçerek, üçüncü sırayı elde etti. Bitiş çizgisini Alvaro Bautista birinci geçerken, ikinciliği Jonathan Rea elde etti. Ayrıca Superpole yarışında da son turda Michael Rinaldi’yi geçerek üçüncü olan Red Bull sporcusu, hafta sonunda üç kez podyumda yer aldı. Sezonun üçüncü ve dördüncü yarışı, 22-24 Nisan tarihlerinde Hollanda’daki dört bin 542 kilometrelik Dutch Pisti’nde koşulacak.