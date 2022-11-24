Son düdük çaldı, dalga geçen Rüdiger donakaldı!

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya favori olarak çıkan Almanya ilk 45 dakikayı İlkay'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne kapattı.





Almanya'nın ikinci yarıda da goller bularak, rahat bir şekilde kazanması beklenen mücadelenin ikinci yarısında Panzerlerin ikinci golü bulamaması Japonya'yı cesaretlendirdi.

Japonya Milli Takım Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, ikinci yarıda Ritsu Doan ve Minamino'yu oyuna alarak tüm kozlarını sahaya sürdü.

75. dakikada Ritsu Doan'ın attığı golle skora denge geldi.

1-1'den sonra Almanya, savunmayı ikinci plana atarak tüm hatlarıyla Japonya kalesin yüklenmeye başladı. 83. dakikada Itakura'nın uzun mesafeli pasına Asano hareketlendi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Asano'nun dar açıdan yaptığı sert vuruşta top Neuer'in üstünden filelere gitti.

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RUDIGER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Karşılaşmanın 64. dakikasında, Almanya savunmasının arkasına atılan topa Antonio Rüdiger, Asano ile birlikte hareketlendi. Rakibini kolay bir şekilde geçen Rüdiger, koşarken Asano'yu hafife alan hareketlerde bulundu.





Aynı Asano, 83. dakikada savunma arkasına sarkarak, dar açıdan yaptığı vuruşla Japonya'yı 2-1 öne geçiren golü attı. Mücadelenin ardından Alman savunmacı adeta şoka girmiş gibiydi. Hakemin son düdüğüyle birlikte donakalan Rüdiger, boş gözlerle etrafını izliyordu.

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ALMANYA FAVORİ OLARAK GELMEDİ

Almanya'nın yaşadığı mağlubiyet, Arjantin'in Suudi Arabistan karşısındaki yenilgi kadar ağır değildi. Katar'a favorilerden biri olarak gelmediler.

Jamal Musiala'nın hızlı ayaklarına ve oyun zekasına aşırı güvendiler. Almanya karşılaşma boyunca topa hakim olan taraftı, ancak dakikalar ilerledikçe hücum organizasyonları tükendi.

ALMANYA'YI BEKLEYEN TEHLİKE

Hansi Flick'in öğrencileri gruptaki ikinci maçını 27 Kasım günü İspanya ile yapacak. İlk maçında beklenmedik bir mağlubiyet alan Almanya'yı gruptan çıkamama tehlikesi bekliyor.





Almanya, İlk maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup eden İspanya'ya mağlup olur, Japonya da Kosta Rika'yı yenerse Dünya Kupası'na veda edecek.

Beraberlik halinde ise Almanya şanslarını son maça taşıyacak. Panzerler son maçta grubun en güçsüz takımı Kosta Rika ile karşılaşacak.