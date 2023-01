Son dönemin en popüler mobil oyunları

İndirimli oyun seçenekleriyle oyuncuların öncelikli tercihi olan ve günden güne ürün portföyünü zenginleştiren oyun alışveriş sitesi oyunfor.com, son dönemde en çok oynanan ve tercih edilen mobil oyunları sizler için derledi.

Marvel Snap

Kart oyunu denilince, uzunca bir süre akıllara Magic The Gathering gelmişti ama Blizzard’ın Hearthstone hamlesiyle, kart oyunlarının tahtına bu oyun geçmişti. Halen Hearthstone çok büyük bir oyuncu kitlesine sahip ama Marvel lisansını kullanan “Snap”, mobil arenada en çok tercih edilen kart oyunlarından biri olmayı başardı. Oynanışı diğer kart oyunlarına göre biraz değişik olan ama hızlı maçlar ve tanıdık Marvel kahramanlara sahip olmasıyla sizi hemen kendine çeken oyuna yakın zamanda karşılıklı mücadele modu da geleceği açıklandı. Eğer kart oyunlarını seviyorsanız, Marvel Snap’i mutlaka deneyin. (Üstelik oyun hem bedava, hem de mikro ödemeler olmadan da çok rahat ilerleme kaydedilebiliyor.)

Diablo Immortal

“Is this an out of season April’s Fools joke?” sorusuyla ünlenen Blizzard’ın ünlü mobil Diablo denemesi, firmaya milyon dolarlık karlarla dönünce 1 Nisan şakası olmadığı ve firmanın neyi amaçladığı da anlaşılmış oldu. Her ne kadar küçük ekranlarda birçok detayı görmemizi zorlaştırsa da Diablo Immortal gerçekten, firmanın en başta dediği gibi tam, dolu dolu bir Diablo heyecanı sunuyor. Maalesef oyun içi ödemelere çok ağırlık verilmiş durumda ama mobil platformda bu kadar sürükleyici ve bu kadar iyi görünen bir oyun bulmak da biraz güç…

Genshin Impact

¨İyi gözüken¨ oyun demişken… Genshin Impact’in en büyük kozu kuşkusuz ki anime kalitesindeki görselliği ve bu grafik kalitesi, oyunu hangi platformda oynarsanız oynayın değişmiyor. Bu da JRPG türündeki bu oyunun mobil platformlarda da son derece keyifle oynanabilmesine olanak tanıyor. Bolca farklı karakter, rengarenk mekanlar ve kolay oynanışıyla Genshin Impact’i özellikle anime türüne aşina olan oyuncular mutlaka denemeli.

Apex Legends Mobile

EA’in “battle royale” oyunlarına giriş hamlesi olan Apex Legends, PC oyuncularından tam not aldıktan sonra mobil kategorisine de adım attı ve mobil cihazlarda da gayet başarılı bir grafik çizdiğini söyleyebiliriz. Kocaman bir haritada diğer oyunculara karşı mücadele edip hayatta kalmaya çalıştığınız, teknolojik bir kurguya sahip olan oyun, PUBG, Fortnite ve benzerlerini sevenler için biçilmiş kaftan.

Vampire Survivors

Eski dönemin piksel grafiklerine sahip olan ama asıl amacı görsellikten çok sizi oyunun başına kilitlemek olan Vampire Survivors, “bullet hell” adıyla bilinen bir türün, son harikası. Her ne kadar başlangıcı biraz yavaş olsa da kısa sürede hızlanan ve sizi binlerce yaratığı hem öldürmekle, hem de onlardan kaçmakla görevlendiren oyun, ilerleyen seviyelerde o kadar garip bir seviyeye geliyor ki ekranda sadece renkli patlamalar görür hale geliyorsunuz. Gözlerinize ve reflekslerinize güveniyorsanız, denemelisiniz.

Disney Mirrorverse

Nasıl Marvel oyunlarının en büyük silahlarından biri bizi sinemada, çizgi-romanlarda, dizilerde gördüğümüz Marvel karakterlerinin kontrolüne bırakmaksa, Disney’in Mirrorverse’teki en büyük silahı da aynı yönde: Disney ve Pixar kahramanlarından seçeceğiniz üç kahramanı savaştan savaşa sürüklemek. Bir aksiyon RPG olan Mirrorverse, karakter edinimi olarak işi biraz paraya dökmüş durumda ama yine de oyun bedava ulaşabileceğiniz karakterlerle bile yeterince eğlenceli.

Dungeons of Dreadrock

Bir çeşit “zindan macerası” olarak özetlenebilecek olan Dungeons of Dreadrock, her katı birbirinden farklı bulmacalarla dolu olan bir aksiyon-macera oyunu. Görsellik yine eski dönem oyunlarına işaret ediyor ve oynanışta da her bulmaca birbirinden farklı bir mücadele sunuyor.