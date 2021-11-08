Son dakika deprem haberi... Konya'da korkutan deprem. AFAD, depremin Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre saat 20.43'te gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem 6.82 kilometre derinlikte gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Twitter'dan geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, "Deprem’i hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." dedi.

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Deprem Konya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, depremin can ve mal kaybına yol açmadığını ifade etti, "Depremde can ve mal kaybı yok çok şükür. İnsanlar ister istemez bir panik yaşadılar. Ekiplerimiz olay yerinde ciddi bir olumsuzluk yok. Deprem 10 saniye sürdü." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.