Son dakika haberi... Ankara'da 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin Eskiköy Kalecik'te gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 22:53'te yaşanan deprem 6.7 kilometre derinlikte gerçekleşti. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkez üssünü Ankara'nın Kalecik ilçesi ve büyüklüğünü de 4,5 olarak açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş deprem sonrası Twitter'dan geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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