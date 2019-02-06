Son damlasına kadar çalıştı

Ola Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesiyle birlikte Manchester United’daki formasını kaptıran ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Valencia, eski günlerine dönmek için harekete geçti.

06 Şubat 2019, Çarşamba 06:17
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Son damlasına kadar çalıştı

Ekstra idmanlar yapan tecrübeli futbolcu, çalışmasının sonunda sırılsıklam olmuş tişörtünü çıkarıp, iki eliyle sıktı. Bu anlarda çıkan ter, adeta musluktan akarcasınaydı. Valencia, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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