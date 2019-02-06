Son damlasına kadar çalıştı

Ekstra idmanlar yapan tecrübeli futbolcu, çalışmasının sonunda sırılsıklam olmuş tişörtünü çıkarıp, iki eliyle sıktı. Bu anlarda çıkan ter, adeta musluktan akarcasınaydı. Valencia, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ekstra idmanlar yapan tecrübeli futbolcu, çalışmasının sonunda sırılsıklam olmuş tişörtünü çıkarıp, iki eliyle sıktı. Bu anlarda çıkan ter, adeta musluktan akarcasınaydı. Valencia, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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