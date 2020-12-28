Son dakika...Sissoko BB Erzurumspor'dan ayrıldı
Süper Lig'de bu hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko'yla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Fildişi Sahilli oyuncu son maçta kadroda yer almamıştı. Sissoko'nun alacaklarının ödenmediği gerekçe göstererek takımdan ayrıldığı öğrenildi
BB Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sissoko'nun Erzurum ekibinde geçen sezon ve bu sezon maaş ödemelerinde sıkıntı yaşadığı belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 1 gol atan Sissoko, son olarak Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı
(Ajansspor)