BB Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sissoko'nun Erzurum ekibinde geçen sezon ve bu sezon maaş ödemelerinde sıkıntı yaşadığı belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 1 gol atan Sissoko, son olarak Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı

(Ajansspor)