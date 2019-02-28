Türkiye Futbol Federasyonu'nda hareketli saatler yaşanıyor... Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğinin açıklanmasının ardından Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de iddaa ihalesinde gelişmeler sonrası görevini bıraktığını kamuoyuna duyurmuştu.

Bu iki önemli gelişme sonrası TFF yönetiminde bir istifa daha yaşandığı iddiası gündeme gelmişti.

TRT Spor'un son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre Türkiye Futbol Federasyonu Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, görevinden istifa etmişti.

Ancak yardımcı iddianın sosyal medyada yayılmasından kısa bir süre sonra NTV'ye yaptığı açıklamada, istifasının şu an için söz konusu olmadığını duyurdu.

Bilindiği üzere 3 Haziran'daki TFF Genel Kurulu'na kadar başkanvekillerinden Hüsnü Güreli'nin TFF Başkanlık koltuğunda vekaleten oturacağı ifade edilmişti.