Son dakika...Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Milli Takım'la sezon sonu için anlaşan, ayrıca Milli Takım'ın mart ayında oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarında da Ay-Yıldızlı takımın başında bulunacağı duyurulan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Güneş'in Milli takım ve Beşiktaş ile ilgili kritik açıklamalar yapması bekleniyor.

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş ile 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere resmi sözleşme yapıldığını duyurmuş sonrasında da mart ayının son haftasın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki grup eleme maçlarında Ay-Yıldızlı takımın başında sahaya çıkacağını aktarmıştı.

A Milli Takım 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova ile karşı karşıya gelecek.