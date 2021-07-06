Fenerbahçe 'nin teknik direktör adayı olarak uzun süre gündemde kalan seçim dönemde de Galatasaray ile anılan deneyimli futbol adamı Ralf Rangnick'in yeni adresi belli oldu. Alman teknik adam, Lokomotiv Moskova takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Ralf Rangnick'in spor gelişim direktörlüğüne getirildiği duyuruldu. Rangnick, sportif direktörlüğün yanı sıra stratejik hamlelerde de rol oynayacak ve altyapı çalışmalarına destek verecek. Rangnick daha önce Leipzig'in de yer aldığı grubun futbol direktörü olarak görev yapıyordu