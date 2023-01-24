Son dakikaların takımı Fenerbahçe!

Süper Lig 'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe , istediği skorları bir bir almaya devam ediyor... Ligin 8. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler, gol düellosunda son dakikada bulduğu sayı ile 5-4 galip gelmişti. 10. haftada ise Başakşehir ile oynanan mücadelenin 84. dakikasında Rossi sahne almış, takımına 3 puanı kazandırmıştı. Geçen hafta Gaçiantep'i Valencia'nın 90+1'deki golüyle, kupadaki Rizespor maçını ise yine Ekvadorlu yıldızın 89. dakikadaki sayısıyla deviren Fenerbahçe pes etmemeye devam ediyor. Sarı Lacivertliler, dün Ümraniye karşısında 73. dakikada Batshuayi ile öne geçti.

Glumac'ın ters vuruşu

Kırmızı-Beyazlılar, 78. dakikada Umut Nayir ile skora denge getirdi. Fakat galibiyet için savaşan Fenerbahçe, 89. dakikada Valencia'nın içeriye yaptığı ortada Tomislav Glumac'ın kendi kalesine atmasıyla skoru 2- 1'e getirdi. Jorge Jesus'un öğrencileri, yine bir maçın son anlarında bulduğu golle galibiyete uzanmayı bildi.









Sinirler gerildi!

Karşılaşmanın 58. dakikasında Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında gerginlik! Belçikalı santrfor, ceza sahasına orta yaptıktan sonra ikili arasında tansiyon yükseldi. Michy Batsuhayi pozisyon tamamlandıktan sonra Emre Mor'a karşı kızgın bir şekilde sitem etti. Emre Mor, Michy Batshuayi'yi gülerek karşıladı. Michy Batshuayi bu hareket sonrası daha da sinirlendi ve Emre Mor'a doğru bakarak elini kafasına götürdü. İrfan Can Kahveci ikilinin arasına girerek tartışmanın büyümesini önledi. Mücadele sonrasında ise yayıncı kuruluşa bir arada çıkan Batshuayi ile Emre, ortak olarak şunları söyledi: Sahada adrenalin yüksek oluyor. Bu tip şeyler olabiliyor. Hiç problem yok. Çok iyi arkadaşız. Ciddi bir durum değil."

Arda'ya sevgi gösterisi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında yedek başladı. Herkesin ilk 11'de beklediği genç oyuncuyu, teknik direktör Jorge Jesus kulübede oturttu. Arda Güler'in ailesi, Sarı-Lacivertli futbolcuyu izlemek ve destek olmak adına tribündeki yerini aldı. Ayrıca karşılaşmayı tribünde izleyen minik taraftar, Arda Güler ile fotoğraf çektirmek istedi ve göz yaşlarına hakim olamadı. Arda, taraftara sarılarak, fotoğraf çektirdi.

Ferdi yine göz doldurdu

Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dünkü Ümraniye mücadelesinde de takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda özellikle adından sıkça söz ettiren ve takımının ateşleyici gücü olan Ferdi, kazanılan maçlarda gol atmasa bile vermiş olduğu katkıyla alkış aldı. Genç oyuncunun hem savunmadaki hem de hücumdaki etkili oyunu teknik direktör Jorge Jesus'un da yüzünü güldürüyor. Sıkça hücuma çıkan ve rakip savunmayı zora sokan Ferdi, dün de başarılı bir performans ortaya koydu.

Samet golde yetişemedi

Samet Akaydın, Gaziantep'in ardından Fenerbahçe ile ikinci lig maçına dün Ümraniyespor karşısında çıktı. 27 yaşındaki savunmacı, mücadelenin genelinde iyi bir performan sergiledi. Ancak Samet, Ümraniye'nin 78. dakikada attığı golde ağır kaldı, arkasına kaçırdığı Umut Nayir'e bir türlü yetişemedi. Bu pozisyondaki hatasına rağmen Samet Akaydın 14 ikili mücadelenin 9'unu, 6 hava topu mücadelesinin ise 5'ini kazandı, 4 top kaptı, 1 atak uzaklaştırdı ve 2 pas arası yaptı.







