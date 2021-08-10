Son dakika...Emre Demir için Barcelona iddiası...

Yukatel Kayserispor'un 2004 doğumlu yıldız adayı Emre Demir için flaş iddia...TRT Spor'un haberine göre Emre Demir, dev kulüp Barcelona ile prensipte vardı.

Rüştü Reçber, Seyit Cem Ünsal, Arda Turan ve son olarak yeni katılan Yusuf Demir'in ardından Emre Demir de Barcelona forması giyen Türk oyuncular arasında yer alabilir.

Lig tarihine geçmişti

Emre Demir lig tarihinde gol atan en genç oyuncu rekorunu 09.11.2019 tarihinde Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle kırmıştı. Emre Demir, 26 kez Süper Lig maçına çıkarken geçen sezon kupada 2 gole imza atmıştı.









Emre Demir, 12 yaşında iken Barcelona'dan antrenman teklifi almış ve 2017 yılında çalışmalara katılmıştı. Emre Demir, kendisine böyle bir şans tanıyan Barcelona kulübüne teşekkür ederken, "İlk gün beni İstiklal Marşı ile karşıladılar. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok duygulandım. Oradaki arkadaşlık ve dostluk ortamı mükemmeldi. Futbol şartları çok iyiydi. Antrenmanları, hocaları ve takım arkadaşlarımın hepsi birbirinden iyiydi. Arda Turan ağabeyim beni çok iyi karşıladı. Uzun süre muhabbet ettik, konuştuk. Benimle ilgili söylediği sözlerden dolayı ona da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah devamı gelecek" ifadelerini kullanmıştı.