Son dakika...Emre Demir Barcelona ile anlaştı

Yukatel Kayserispor'un 2004 doğumlu yıldız adayı Emre Demir, Barcelona yolunda...TRT Spor'un haberine göre Emre Demir, dev kulüp Barcelona ile prensipte anlaştı.

Rüştü Reçber, Seyit Cem Ünsal, Arda Turan ve son olarak yeni katılan Yusuf Demir'in ardından Emre Demir de Barcelona forması giyen Türk oyuncular arasında yer alabilir.

Lig tarihine geçmişti

Emre Demir lig tarihinde gol atan en genç oyuncu rekorunu 09.11.2019 tarihinde Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle kırmıştı. Emre Demir, 26 kez Süper Lig maçına çıkarken geçen sezon kupada 2 gole imza atmıştı.