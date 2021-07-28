Son dakika...Diagne PSV maçı kadrosuna eklendi

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme aşamasında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 5-1 gibi farklı bir skorla kaybetmişti. Bu maçta hem Falcao hem de Mostafa Mohamed, oyuna sonradan dahil olmuştu. Kadrodaki bir başka golcü Mbaye Diagne ise rövanş maçı listesine eklendi.





UEFA listesinde bulunan Mbaye Diagne hakkında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Diagne geçen sezon 19 maçta 11 gol atarken sezonun ikinci yarısını WBA ekibinde tamamlamıştı.

İşte Galatasaray'ın yedekleri



