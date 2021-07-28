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Son dakika...Diagne PSV maçı kadrosuna eklendi

Son dakika haberi...Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında PSV'ye farklı kaybeden Galatasaray'da Mbaye Diagne, rövanş maçı kadrosuna dahil edildi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:57 Son Güncelleme:
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Son dakika...Diagne PSV maçı kadrosuna eklendi

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme aşamasında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 5-1 gibi farklı bir skorla kaybetmişti. Bu maçta hem Falcao hem de Mostafa Mohamed, oyuna sonradan dahil olmuştu. Kadrodaki bir başka golcü Mbaye Diagne ise rövanş maçı listesine eklendi.

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UEFA listesinde bulunan Mbaye Diagne hakkında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Diagne geçen sezon 19 maçta 11 gol atarken sezonun ikinci yarısını WBA ekibinde tamamlamıştı.

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