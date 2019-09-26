Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Vodafone Park’ta düzenlenen bir sponsorluk anlaşması sırasında şok bir kararla görevi bırakacağını açıklamıştı.

Orman, “Mevcudiyetimin Beşiktaş’a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım. Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci seçime kadar divan mı götürecek, yoksa olağanüstü genel kurul kararı alıp ona göre mi devam edeceğiz, buna karar vereceğim” demişti.

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"BAŞKAN BİZİ BIRAKMA"

Normal şartlarda dün toplanması gereken yönetim kurulu, yaşanan erteleme sonrasında bugün 11.00'de Vodafone Park'ta buluştu. İstifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı. Vodafone Park önünde başkan Fikret Orman'ı bekleyen kulüp çalışanları, "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan bizi bırakma" gibi pankartlar açarak başkan Fikret Orman'a destekte bulundu. Araçta indiği sırada alkışlarla statta karşılanan Orman, yoğun ilgi karşısında güçlükle stada giriş yaptı. Öte yandan bazılarının Orman'a sarılarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"HİÇBİR KULÜP BAŞKANINA YAPILMAYAN BANA YAPILDI"

Başkan Fikret Orman, stada girişte kendisine desteğe gelen bir grup taraftarın 'Bizi bırakma başkan' sözlerine "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı." sözleriyle karşılık verdi. Daha sonra da toplantının yapılacağı bölüme doğru ilerledi.

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Tüzük maddesi net

Başkan Fikret Orman ve yönetimdeki kurmayları, bugün saat 11.00’de Vodafone Park’ta başlayan toplantıda, yol haritasını belirleyecek.

Beşiktaş Tüzüğü’nün 36/c. maddesinde, “Kulüp Başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa; seçime 6 aydan fazla bir süre kalmışsa 30 gün içinde olağanüstü seçim yapılır. Olağanüstü seçime kadar 2. Başkan devam eder” ifadeleri yer alıyor.

Eğer Başkan olağanüstü kongre kararı alırsa görevi İkinci Başkan Serdal Adalı devralacak. Adalı, kulübü 30 gün içerisinde seçime götürecek.

Eğer Başkan istifa kararı alırsa yine 30 gün içerisinde seçim yapılacak ancak kulübü seçime, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk götürecek.

Orhan Yıldırım