Son dakika! Beşiktaş Ajdin Hasic ile sözleşme imzaladı

Siyah-beyazlılar, eski yönetim kurulu tarafından sezon başında 2 milyon euro imza parası karşılığında anlaşma sağlanan 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuya maddi konulardaki anlaşmazlık nedeniyle lisans çıkaramamıştı.

Beşiktaş , Bosna Hersekli genç yıldız adayı Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Anlaşma sonucunda Beşiktaş, Hasic transferinde eski kulübü Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli olarak 180 bin Euro ödedi ve sonraki satışından menajerine verilecek pay da yüzde 40'dan 50'ye çıktı. Böylece anlaşma 1 milyon 200 bin euroya düştü.

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, yaptığı açıklamada "Hasic'in imza parasını yaptığımız uzun görüşmelerin ardından 2 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya düşürdük. Hayırlı olsun. Her şey kulübümüzün istediği gibi oldu." ifadesini kullandı.