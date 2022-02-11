Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı sona erdi, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor , Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek final biletini kaptı. Son 8'in belli olmasının ardından bugün gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor-Antalyaspor

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor-Antalyaspor galibi - Beşiktaş-Kayserispor galibi

Alanyaspor-Gaziantep FK galibi - Sivasspor-Fatih Karagümrük galibi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Seri başı olan takımlar:

Beşiktaş

Trabzonspor

Sivasspor

Alanyaspor

Seri başı olmayan takımlar:

Fatih Karagümrük

Gaziantep FK

Antalyaspor

Kayserispor

Ali Düşmez: Heyecanlı maçlar izledik

Kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız bu macera 8 takıma kadar geldi. 124 tane maçı idrak ettik. 7 maçımız kaldı. Çok hoş, güzel, heyecanlı maçlar izledik. Sürprizli maçlar izledik. Penaltılara kalan maçla oldu. Tüm maçların da yüzde 40’a yakını uzatmaya gitti. Türkiye Kupası, heyecanlı, çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye Kupası, her zaman bu topluma heyecan vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Türkiye Kupası’nda tek maçların sürpriz açık olduğu görülüyor. Bu turnuvada inanılmaz sürprizler oldu. 15 değişik şampiyon olan takımımız var. Bu 8 takımın içinde 3 tane kupayı kazanmış takım var. Futbol bu ülke için yıllardır beri önemli" dedi.