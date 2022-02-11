Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı sona erdi, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek final biletini kaptı. Son 8'in belli olmasının ardından bugün gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu: Trabzonspor-Antalyaspor, Sivasspor-Fatih Karagümrük, Alanyaspor-Gaziantep FK, Beşiktaş-Kayserispor. Ayrıca yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı sona erdi, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor , Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek final biletini kaptı. Son 8'in belli olmasının ardından bugün gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Trabzonspor-Antalyaspor
Sivasspor-Fatih Karagümrük
Alanyaspor-Gaziantep FK
Beşiktaş-Kayserispor
Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Trabzonspor-Antalyaspor galibi - Beşiktaş-Kayserispor galibi
Alanyaspor-Gaziantep FK galibi - Sivasspor-Fatih Karagümrük galibi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.
Seri başı olan takımlar:
Beşiktaş
Trabzonspor
Sivasspor
Alanyaspor
Seri başı olmayan takımlar:
Fatih Karagümrük
Gaziantep FK
Antalyaspor
Kayserispor
Ali Düşmez: Heyecanlı maçlar izledik
Kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız bu macera 8 takıma kadar geldi. 124 tane maçı idrak ettik. 7 maçımız kaldı. Çok hoş, güzel, heyecanlı maçlar izledik. Sürprizli maçlar izledik. Penaltılara kalan maçla oldu. Tüm maçların da yüzde 40’a yakını uzatmaya gitti. Türkiye Kupası, heyecanlı, çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye Kupası, her zaman bu topluma heyecan vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Türkiye Kupası’nda tek maçların sürpriz açık olduğu görülüyor. Bu turnuvada inanılmaz sürprizler oldu. 15 değişik şampiyon olan takımımız var. Bu 8 takımın içinde 3 tane kupayı kazanmış takım var. Futbol bu ülke için yıllardır beri önemli" dedi.