Ziraat - Halkbank - Vakıfbank kredi ne zaman hesaplara yatırılacak? Bakan Berat Albayrak açıkladı. Temel İhtiyaç Destek kredisinde son dakika açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Albayrak açıklamasında:"5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Dün itibarıyla 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Bireysel İhtiyaç Destek Kredisine başvurmak için hemen tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Örnek Ödeme Tablosu;

Örnek Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı

(Sonraki 30 ay boyunca)

10.000 36 ay 6 ay 376.- TL

7.500 36 ay 6 ay 282.-TL

5.000 36 ay 6 ay 188.- TL

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına Ziraat bankası resmi internet sitesi üzerinden formu doldurarak yapabilirsiniz.

6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi

10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.

VAKIFBANK KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

Kredinizi;

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisine Kamu Bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi krediye başvuruda bulunabilecektir.

Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.

Kredinin ödemesine 6 ay sonra başlanabilir, kredi kullanım esnasında tarafınıza bu seçenek sunulur.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. Detaylı aydınlatma metnine https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2540 adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖDEME NASIL OLACAK?

10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

NASIL ÖDENECEK?

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

Halkbank Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi

Halkbank’ın internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor.

Nedir?

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin sağlık, kira, fatura (elektrik, su, doğalgaz vb.) temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 ay aya vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi hizmete sunulmuştur.

Tutar ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

Nasıl Faydalanabilirim?

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi’nden aylık hane geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.