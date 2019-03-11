Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid'in yeni hocası artık belli olmuş gibi görünüyor. İspanyol ve Fransız basınının geçtiği son dakika haberlerine göre Zinedine Zidane, yeniden takımın başına dönmeye hazırlanıyor.

Arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından Santiago Solari'nin görevine son verecek olan İspanyol devinin bu akşam gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından Fransız teknik adamla ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Ocak 2016'da Real'in teknik direktörlüğünü devralan Zidane, geçtiğimiz sezonun sonuna kadar çalıştığı süre içerisinde Madrid ekibiyle 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler