SON DAKİKA | Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaştı!

Avrupa basketbolunun efsanelerinden Zeljko Obradovic'in yeni durağı belli oldu. Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, koçluk kariyerine başladığı kulüp olan Partizan ile anlaşma sağladı.

Partizan'ın bir süredir devam eden görüşmeleri olumlu sonuçlandı ve Obradovic, efsanesi olduğu Partizan ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sırp basını çok daha yüksek ücretlere çok daha büyük takımlara gidebilecekken Obradovic'in Partizan'ın başına geçme kararı aldığını belirtti.

Biri Fenerbahçe Beko'nun başında olmak üzere 9 EuroLeague şampiyonluğu bulunan Zeljko Obradovic, ilk EuroLeague kupasını 1992'de Partizan'ın başında kazanmıştı. Oyunculuktan koçluğa geçiş yaptığı ilk sezonunda genç Partizan takımıyla Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başarmıştı.

Partizan'ın başkanı Ostoja Mijailovic de yaptığı paylaşımla anlaşmayı doğruladı. Başkanın paylaşımında, "30 yıl sonra... Her şey Partizan için" ifadelerine yer verildi.



