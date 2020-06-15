Corona virüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta İstanbul'dan ayrılarak Belgrad'a giden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağına ilişkin görüşmeler yapmak adına İstanbul'a geldi. Obradovic, yeni sözleşme konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelecek.









Alandaki gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Obradovic'in, yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

DHA