SON DAKİKA | Ze Luis transferi için Başakşehir de devrede

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Ze Luis'e Türkiye'den bir talip daha çıktı. O Jogo'nun haberine göre Sevilla, Lokomotiv Moskova ve Celta Vigo gibi takımların istediği Ze Luis için Türkiye'den şu an için Fenerbahçe ve Başakşehir'in devrede oldukları aktarıldı.

Fenerbahçe ve Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in, oyuncunun transferi adına Porto ile bir görüşme gerçekleştirdikleri aktarıldı. Daha önce ismi üç büyükler ile anılan Rafael, Nacer Chadli gibi isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Ze Luis transferiyle bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Forvet hattında Enzo Crivelli, Demba Ba gibi isimleri bulunduran Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen'in Nantes'a transferi söz konusuydu. Son şampiyon, Ze Luis'i de forvet hattına eklemek adına Porto ile oyuncunun transferine ilişkin taleplerini öğrenmek için bir görüşme gerçekleştirdi.