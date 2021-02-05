Mostafa Mohamed’in, Galatasaray ile görüşmeler yapıldığı sırada kulübü Zamalek ile sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom’un 1.5 yıllık kiraladığı oyuncunun normal şartlarda sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonunda bittiği, ancak Mısır Kulübü’nün transferden para kazanabilmek için Muhammed’in sözleşmesini yenilediği ifade edildi.

4 milyon dolar cepte

St. Etienne ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramayan Zamalek, Galatasaray’ın iki ayaklı teklifini kabul etmek zorunda kalmıştı. 1.5 sezon için 2 milyon dolar alan Mısır ekibinin, Mustafa Muhammed’e iki yıl daha sözleşme yaparak 4 milyon doları garanti altına aldığı ve bunun sonucunda transferin gerçekleşmiş olduğu dile getirildi.

Lakabı Debbabe

Yeni transferlerden Mustafa Muhammed’i öven Mustafa Cengiz, “Lakabı Arapça debbabe. Tank demek. Mustafa’yı Allah nazarlardan korusun. Kendisi ilerleyen yıllarda Metin Oktay ruhuyla Galatasaray’ın forveti olacak” yorumunu yaptı.