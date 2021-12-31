Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen millî yıldızlarımızdan Yusuf Yazıcı'nın devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Yusuf yazıcı ile Galatasaray , Newcastle United ve CSKA Moskova'nın ilgilendiği belirtilirken menajerinden de transfer açıklaması geldi.

Yusuf Yazıcı'nın bağlı olduğu menajerlik şirketinden Metaratings'e yapılan açıklamada, "CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı ile en çok ilgilenen kulüp ama diğer takımlardan da teklifler var. Rusya'ya transfer olma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bakalım durum nasıl gelişecek" ifadeleri kullanıldı.

Rus basınının haberinde Galatasaray ve Newcastle United'ın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille kulübünün satma kararı aldığı da belirtildi.