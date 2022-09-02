Son dakika! Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için yola çıktı

﻿﻿ Trabzonspor 'un Fransız kulübü Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor.

DHA'nın haberine göre Trabzonspor'un Lille'den kiraladığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, yola çıktı. Takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan Yazıcı, sonrasında bugün oynanacak HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek.

16.5 milyon Euro'ya Lille'e gönderdi

Karadeniz devi; Ağustos 2019'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı, bonuslarla beraber toplamda 18.5 milyon Euro kazandığı Yusuf'u 1 yıllığına kiraladı. Fransız ekibi ile anlaşmaya varan Trabzonspor, özel uçakla İstanbul’a getireceği yıldız solağın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak ve milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Trabzonspor dönemi

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da 100 resmi maça çıkan Yusuf, 22 gol, 21 asistle oynamış ve A Milli Takım 'a yükselme başarısı göstermişti. Lille formasıyla toplamda 93 maçta şans bulan ve 17 gol, 11 asistle skor katkısı veren 25 yaşındaki solak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.



