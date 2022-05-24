Son Dakika | Yusuf Sarı, Adana Demirspor ile anlaştı

Süper Lig'de gelecek sezon da iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Adana Demirspor, transfere hızlı başladı. Mavi Şimşekler, Çaykur Rizespor forması giyen sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor.

Futbola Marsilya altyapısında başlayan 1998 doğumlu Yusuf Sarı, 2019-2022 yılları arasında Trabzonspor için ter dökmüştü. Sarı, devre arasında ise Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. Rizespor'da forma giydiği 13 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynayan genç forvetin Karadeniz ekibi ile sözleşmesi sona erdi.

Yakup Çınar