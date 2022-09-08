Galatasaray , 19 yaşındaki solak kanat oyuncusu Yusuf Demir'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Avusturya'da doğup büyüyen ve Rapid Wien forması giyen genç yetenek, 17 yaşındayken Barcelona'ya da kiralanmış ve yarım sezon La Liga'da görev yaptıktan sonra ülkesine dönmüştü.

Çoğunlukla sağ açıkta forma giyen, ancak sol kanat ve forvet arkasında da oynayabilen Yusuf, Galatasaray'la sözleşme imzalamak üzere dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

4 sezona yayılmış 5 taksitte ödenecek

Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada 6 milyon Euro bonservis bedelinin 4 sezona yayılmış 5 taksitte ödeneceği duyurdu. Ayrıca genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."



