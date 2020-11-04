Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler arasında Kenan Karaman’ın yanı sıra Yunus Mallı da yer alıyor. Yunus için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü konuşuluyor. Yaklaşık 3 yıldır Wolfsburg forması giyen Yunus’un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yeşil-Beyazlılar’da teknik direktör Oliver Glashner, Milli futbolcumuzu bu sezon sadece

1 maçta oynattı ve sonrasında kadroya aldığı karşılaşmalarda da hiç süre vermedi. Geçtiğimiz yaz ertelenen ve gelecek yaz oynanacak EURO 2020’de Türk Milli Takımı’nın kadrosunda olmak için oynaması gerektiğinin farkında olan Yunus’un, düzenli olarak sahada olacağı bir takıma gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Bedava bile alınabilir

Kontratı biteceği için onu isteyen kulüplerin, çok düşük bir bonservis bedeli ödeyerek ya da kasadan hiç para çıkarmadan 28 yaşındaki atak orta saha oyuncusunu alabileceği bildirildi. Cim Bom’un yakın zamanda ilk resmi girişimini Yunus için atması beklenirken, tecrübeli futbolcuyu ayrıca sezon başında talip olan Trabzon’un yanı sıra eski kulübü Mainz’ın da Ocak ayı için istediği gelen haberler arasında yer alıyor.