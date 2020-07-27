SON DAKİKA! YKS sonuçları açıklandı... ÖSYM TYT AYT YKS 2020 sınav sonuçları
Son dakika haberi: YKS sonuçları ÖSYM tarafından sabah saatlerinde açıklandı. YKS sınavına giren tüm öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar sabah saatlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. ÖSYM, YKS 2020 kapsamında YDT, TYT ve AYT sonuçları bilgilerini Aday İşlemleri Sayfası (AİS) aracılığıyla açıkladı. Duyurulan son bilgilere göre 6 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS 2020 tercih süreci, internet ortamında yürütülecek ve 14 Ağustos'a kadar sürecek. YKS sonuçları bilgisi çerçevesinde yapılacak olan tercihler, baraj puanını geçen her aday tarafından değerlendirilebilecek. İşte, YDT, AYT ve TYT bilgilerinin yer aldığı YKS 2020 sonuçları, baraj puanı ve tercih süreci hakkında detaylı bilgiler...
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi sabahı erişime açıldı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları, böylelikle bir gün önce öğrencilerin erişimine açılmış oldu. Adaylar, YKS sonuçları kapsamında açıklanan TYT, AYT ve YDT sonuçlarını TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek. Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi bazı bölümleri tercih edebilmek için sınav sonuç sayfasındaki başarı sıralamasına dikkat edecek. İşte, YKS 2020 sonuçları ve tercih sürecine dair bazı bilgiler
ÖSYM YKS 2020 YDT-TYT-AYT SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan YKS 2020 sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) ya da sonuç açıklama sayfası üzerinden kimlik bilgileri girilerek öğrenilebilecek. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;
"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.