YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi sabahı erişime açıldı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları, böylelikle bir gün önce öğrencilerin erişimine açılmış oldu. Adaylar, YKS sonuçları kapsamında açıklanan TYT, AYT ve YDT sonuçlarını TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek. Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi bazı bölümleri tercih edebilmek için sınav sonuç sayfasındaki başarı sıralamasına dikkat edecek. İşte, YKS 2020 sonuçları ve tercih sürecine dair bazı bilgiler

ÖSYM YKS 2020 YDT-TYT-AYT SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan YKS 2020 sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) ya da sonuç açıklama sayfası üzerinden kimlik bilgileri girilerek öğrenilebilecek. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.