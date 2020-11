SON DAKİKA! Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural son bilgileri paylaştı

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, eşinin entübe halinde yoğun bakımda olduğunu belirterek, “Şu an görüştüm yoğun bakımdaki doktorlarla. Durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz” diye konuştu.

“YILMAZ DAHA ÖNCE HİÇ COVID OLMADI, İNANIN C VİTAMİNİ DAHİ KULLANMADI”

Yılmaz Vural’ın daha önce de Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve ardından negatife döndüğünü ifade eden Seda Vural, “Haziran gibi Covid dendi. Akhisarspor’u çalıştırıyordu, maçlardan 2 gün önce test yapılıyor biliyorsunuz. O dönemde ilk testi pozitif çıktı. Daha sonra Yılmaz hiçbir şekilde Covid olmadı. Hiçbir belirtisi yoktu, tomografisi tertemizdi. Üstüne 2 kere daha test yapıldı, onlar da negatif çıktı. 1 ay geçti, antikor yapıldı, o da negatif çıktı. Yılmaz inanın o dönemde C Vitamini bile kullanmadı. Yani Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ HER GÜN RAPOR İSTİYOR”

Herkese çok teşekkür eden Seda Vural, “Herkesten Allah razı olsun. Bütün Türkiye, bütün dünya, herkes çok yardımcı oldu. Her gün dua ettiler, çok ilgilendiler. Bol bol dua etsinler, inşallah Yılmaz aramıza, sevdiklerine, ailesine kavuşacak. Spor Bakanımız geldi Mehmet Bey, Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısı doktorlar Sayın Burak Bey her gün arıyor. Cumhurbaşkanımız her gün başhekim Çağlar Bey’den rapor istiyor. Onunla ilgili bütün devlet büyüklerimiz, herkes çok çok yakından ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BÜLENT UYGUN: YILMAZ HOCA ŞU AN UYUTULUYOR

İlk günden bu yana Vural ailesinin yanında olan teknik direktör Bülent Uygun ise DHA’ya yaptığı açıklamada, “Duayenimiz, ağabeyimiz, manevi babamız. Tüm Türkiye’nin, dünyanın en çok sevilen insanlarından biri. Onun güler yüzüne inşallah Allah nasip edecek ve sağlığına kavuşacak. Şu an entübe bir şekilde uyutuluyor. Onun sağlığına kavuşması için dualara ihtiyacımız var. Doktorlarımız gerekli tüm çalışmaları yapıyorlar. Oksijeni de daha az vermeye başladılar. Bu da iyiye doğru gittiğinin bir göstergesi. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)