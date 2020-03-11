SON DAKİKA! Yılmaz Vural fenalaştı, ambulans geldi

Son dakika haberi: Adana Demirspor-Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Yedek kulübesinin önüne ambulans gelirken, sağlık ekipleri Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı.

Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.



